(هآرتس): انفجار قوي يهز مصنع دفاع حساس في الرملة

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن انفجارا ضخما وقع في مصنع دفاعي حساس خلال اختبار في مدينة الرملة، مساء الثلاثاء.



وأوضحت صحيفة (هآرتس)، أن الانفجار "وقع خلال تجربة روتينية في مصنع (تومر) للأسلحة المتطورة الذي يضم أنواعًا مختلفة من الصواريخ".



وأضافت: "لم ترد أنباء عن وقوع إصابات جراء الانفجار".



ويقع المصنع، وفق الصحيفة، في مدينة الرملة بالقرب من مناطق سكنية "وثق سكانها المدنيون سحابة دخان نتجت عن الانفجار".