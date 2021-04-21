قيادي بـ (حماس): اعتقال الصحفيين والقيادات يهدف لتغييب المعلومة الصحيحة وعرقلة الانتخابات





وأضاف: "نحن على ثقة بأن الشارع الفلسطيني لديه نسبة عالية من الوعي ولن تؤثر به ممارسات الاحتلال".



وطالب المؤسسات الحقوقية والصحفية بضرورة كشف نية الاحتلال وضغوطاته على الفلسطينيين خاصة أن هناك اتفاقات دولية تنص على تحييد المؤسسات الصحفية والإعلامية وعدم المس بها.



وكانت قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم الأربعاء، القيادي في حركة حماس والأسير المحرر نضال القواسمة من الخليل، والصحفي علاء الريماوي من البيرة.



رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في مدينة طولكرم، فتحي القرعاوي أن اعتقال الاحتلال للصحفيين والقيادات الوطنية يهدف لتجفيف الساحة الفلسطينية من الخبر النقي والمعلومة الصحيحة، ولها علاقة مباشرة بعرقلة الانتخابات.وقال في تصريحات أبرزها موقع (حرية نيوز): إن اعتقال الاحتلال للصحفيين في مثل هذه الظروف يهدف لتجفيف الساحة الفلسطينية من الخبر الصحيح النقي وتجفيفها من القيادات الإعلامية الصادقة أمثال علاء الريماوي.وأضاف القرعاوي إن اعتقال القيادي القواسمة يهدف لإفراغ الساحة الفلسطينية من القيادات الموثوقة التي يثق بها الشارع الفلسطيني والعمل على عدم وصول المعلومة الدقيقة والصحيحة.ولفت إلى أن هذه الممارسات للاحتلال مدروسة جيدا ولها علاقة مباشرة بموضوع عرقلة الانتخابات خاصة في ظل حالة من الإرباك في الداخل الفلسطيني والساحة الفلسطينية بهدف تشتيت البوصلة.وأوضح القرعاوي أن الشارع الفلسطيني اعتاد على ممارسات الاحتلال وبات صاحب خبرة وهو قادر على تمييز المعلومة الصادقة من المزيفة.