بلدية غزة تبدأ بتنفيذ مشروع لزيادة المساحات الخضراء وتقليم الأشجار



وذكر مدير دائرة الحدائق في البلدية م. مؤنس فارس، أنه تم البدء بري المزروعات وتعشيب وتقليم الأشجار في المنتزه البلدية الرئيس، وحديقة الجندي المجهول، وحديقة برشلونة، ودهان الأشجار بمادتي " الشيد والجنزار" في شوارع الوحدة،

وعمر المختار، والثورة .





وأضاف أن المشروع يشمل تجميل الواجهة البحرية في شارع الرشيد وتشجير مداخل المدينة في شارع صلاح الدين، ,تقليم الأشجار الكبيرة في الشوارع للإتاحة الرؤية للسائقين المارين على الطرق، وتشجير وتعشيب بعض في المدينة.



وأوضح أن المشروع يهدف إلى زيادة المساحات الخضراء في المدينة، وتوفير مواد خاصة بالزراعة، والحفاظ على الأشجار والأشتال في شوارع المدينة وتقويتها، وتحسين الأوضاع الصحية والبيئية، وتجميل شوارع المدينة.





ولفت مدير دائرة الحدائق أنه سيتم تشغيل 24 عاملاً ومهندسة زراعية ضمن مشروع التشغيل المؤقت الذي تنفذه البلدية بتمويل من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية بدورته التشغيلية الأولى.











رام الله - دنيا الوطنبدأت بلدية غزة بتنفيذ مشروع لزيادة المساحات الخضراء وتقليم الأشجار ضمن جهود البلدية لتحسين الأوضاع الصحية والبيئية في المدينة، وتقوية الأشجار وتوفير مساحات جديدة لتنزه المواطنين.