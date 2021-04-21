بتوجيهات من الرئيس عباس.. اشتية يوعز بتشكيل لجنة لدراسة ملف "تفريغات 2005"

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، أنه وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس، أوعز رئيس الوزراء محمد اشتية بتشكيل لجنة من الإدارة والتنظيم لقوات الأمن الوطني لدراسة ملف تفريغات 2005، والمباشرة بإجراء المسوحات اللازمة لمعرفة أوضاعهم.



وأكد ملحم في بيان، اليوم الأربعاء، أن اللجنة سترفع توصياتها للرئيس بصفته القائد العام لقوات الأمن الوطني، لاتخاذ القرار المناسب بشأنهم.



وكان رامي أبو كرش، الناطق باسم تفريغات 2005، أكد أمس الثلاثاء، أنه صدر قراراً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لرئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، للبدء الفعلي بإجراءات إنهاء ملف تفريغات 2005.



وقال أبو كرش في تصريح له نشره على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "أتوقع البدء بتشكيل لجنة من الإدارة والتنظيم والعمل بها خلال الأيام المقبلة؛ للبدء بتسكين أبناء تفريغات 2005 داخل الأجهزة الأمنية، وعلى قيود الإدارة والتنظيم، واستيعابهم كجنود رسميين داخل الأجهزة الأمنية".