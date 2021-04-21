بعد روحي فتوح.. صبري صيدم يصل قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

وصل اليوم الأربعاء، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، صبري صيدم، ووفد مرافق له، قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/ إيرز.



يأتي ذلك بعد يوم واحد من وصول روحي فتوح إلى القطاع قادمًا من رام الله.



وسيعقد الوفد الفتحاوي عدة لقاءات مع كوادر الحركة في ظل اقتراب موعد الانتخابات التشريعية.