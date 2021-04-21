بعد روحي فتوح.. صبري صيدم يصل قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
وصل اليوم الأربعاء، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، صبري صيدم، ووفد مرافق له، قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/ إيرز.
يأتي ذلك بعد يوم واحد من وصول روحي فتوح إلى القطاع قادمًا من رام الله.
وسيعقد الوفد الفتحاوي عدة لقاءات مع كوادر الحركة في ظل اقتراب موعد الانتخابات التشريعية.
وصل اليوم الأربعاء، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، صبري صيدم، ووفد مرافق له، قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/ إيرز.
يأتي ذلك بعد يوم واحد من وصول روحي فتوح إلى القطاع قادمًا من رام الله.
وسيعقد الوفد الفتحاوي عدة لقاءات مع كوادر الحركة في ظل اقتراب موعد الانتخابات التشريعية.
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