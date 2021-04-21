شؤون فلسطينية

"الزراعة" بغزة: خسائر القطاع الزراعي خلال الموجة الحارة قدرت بـ 270 ألف دولار

"الزراعة" بغزة: خسائر القطاع الزراعي خلال الموجة الحارة قدرت بـ 270 ألف دولار
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الزراعة، بغزة، اليوم الأربعاء، بأن خسائر القطاع الزراعي خلال الموجة الحارة ليوم الاثنين الماضي، قدرت بـ 270 ألف دولار كحصيلة أولية.

وأضافت على لسان المتحدث باسمها، أدهم البسيوني، في تصريح لإذاعة (الأقصى)، أن من بين الحصيلة، 70 مزارعاً متضرراً و75 ألف من الطيور النافقة. 

وتابع البسيوني، بأن الوزارة أطلقت تحذيراتها لكافة المزارعين لتفادي الأضرار التي من الممكن أن تحصل نتيجة المرتفع الجوي، إلا أن الموجة الحارة فاقت قدرات المزارعين بالتغلب عليها.

وشدد على أن الوزارة تواصلت مع كافة الجهات ذات العلاقة من أجل تعزيز صمود المزارعين وتوفير كل ما يمكن أن يعزز عملية الإنتاج والتأقلم مع كافة المتغيرات المناخات.

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة، بغزة، إن الوزارة ملتزمة بالتخفيف عن آلام المزارعين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والحصار الخانق و"تسعى لتقديم كل ما بوسعها لذلك".

وكشف بأن صرف المساعدات للمتضررين، لا يكون بالشكل الفوري بسبب ضعف الموارد المالية والحصار، و"ننتظر خلال الفترات المقبلة توفير الدعم لصرفه على المزارعين".

ودعا البسيوني المزارعين إلى ضرورة الالتزام بكل ما يصدر عن الوزارة بشأن المواصفات الفنية الخاصة بالمزارع، مشيراً إلى أن كافة الأضرار التي حصلت، كانت ناتجة من مزارع لم تكن لديها إدارة عملية تمكنها من تفادي الكثير من الأضرار.

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