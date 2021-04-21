الاحتلال يعتقل القيادي نضال القواسمة والصحفي علاء الريماوي

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، القيادي في حركة حماس والأسير المحرر نضال القواسمة من الخليل، والصحفي علاء الريماوي من البيرة.



وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت القيادي نضال عمران القواسمة (54 عاما)، عقب مداهمة منزله في منطقة النمرة وسط الخليل.



وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي علاء الريماوي خلال اقتحام منزله بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية.



وقالت زوجة الريماوي إن قوة عسكرية اقتحمت المنزل واعتقلته ونقلته إلى جهة مجهولة.



وذكرت الريماوي أن زوجها أبلغها بأنه دخل في إضراب عن الطعام منذ لحظة اعتقاله، مطالبة الجهات الحقوقية بالتدخل للإفراج عن زوجها.



ويعمل الريماوي مراسلا لقناة الجزيرة مباشر ومديرا لموقع (جي ميديا) الإعلامي، كما أنه باحث في الشأن السياسي والشأن الإسرائيلي.



وأمضى الريماوي في سجون الاحتلال أكثر من 10 أعوام، عدد منها في الاعتقال الإداري.