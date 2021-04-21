البرغوثي: الإسراع بتوفير كميات كبيرة من التطعيمات السبيل الرئيسي للحد من انتشار (كورونا) بالقطاع

د. مصطفى البرغوثي في قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

حذر د.مصطفى البرغوثي، الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية من الارتفاع الحاد في الإصابات بوباء (كورونا) في قطاع غزة والارتفاع غير المسبوق في عدد الوفيات وما يشكله ذلك من ضغط على القطاع الصحي الذي يعاني أصلا من الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة.



وأكد البرغوثي في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على أهمية الإسراع في توفير كميات كبيرة من التطعيمات لسكان القطاع باعتباره السبيل الرئيسي للحد من انتشار الوباء في ظل الازدحام السكاني وصعوبة الأوضاع البيئية.



وحمل البرغوثي المتواجد حاليا في قطاع غزة، حكومة نتنياهو المسؤولية عن تأخر وصول وقلة عدد التطعيمات بسبب تنكرها لمسؤولياتها كقوة احتلال واستمرارها في فرض الحصار على القطاع.



كما أكد على أهمية تعاون جميع مكونات القطاع الصحي في الضفة و القطاع لمواجهة مخاطر وباء (كورونا) وتوفير التطعيمات ضده.