سوريا: الأسد يقدم أوراقه الرسمية للترشح لولاية رئاسية جديدة

الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته

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رام الله - دنيا الوطن

قدم الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الأربعاء، أوراقه الرسمية للترشح لولاية رئاسية جديدة.



وكان مجلس الشعب السوري، حدد يوم 26 من أيار/مايو موعداً للانتخابات الرئاسية، في استحقاق تبدو نتائجه محسومة لصالح الأسد.



وأعلن رئيس مجلس الشعب، حمودة صباغ، يوم الأحد الماضي، خلال افتتاح دورة برلمانية استثنائية موعد الانتخابات الرئاسية في الـ26 من أيار/مايو.



وحدد موعد الاقتراع للسوريين "في السفارات في الخارج" في 20 أيار/مايو. كما أعلن فتح باب الترشح اعتباراً من الاثنين ولمدة عشرة أيام.