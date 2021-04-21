أكثر من 180 مستوطنا يقتحمون الأقصى وينفذون جولات استفزازية

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم 181 مستوطنا، باحات المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الأربعاء، وسط حراسة عسكرية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت الأوقاف الإسلامية أن 116 مستوطنا، و65 عنصرا من شرطة الاحتلال، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى المبارك، ونفذوا جولات استفزازية فيها.