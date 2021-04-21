وكالة الأدوية الأوروبية تسمح مجدداً باستخدام لقاح "جونسون آند جونسون"





وبحسب الخبراء، فإن معظم حالات التجلط الدموي حدثت لدى نساء دون سن الستين، في غضون ثلاثة أسابيع من التطعيم.



يذكر أنه تمت الموافقة على لقاح (كورونا) للشركة الأمريكية في الاتحاد الأوروبي منذ منتصف آذار/مارس، لكن لم يتم استخدامه بسبب الآثار الجانبية المحتملة.



وكانت السلطات الأمريكية قد أوقفت التطعيم بلقاح "جونسون آند جونسون" قبل أسبوع بعد ثماني حالات تجلط. وقبل ذلك كان قد تم إعطاء نحو سبعة ملايين جرعة من اللقاح في الولايات المتحدة.



رام الله - دنيا الوطنأعطت وكالة الأدوية الأوروبية الضوء الأخضر، لاستخدام لقاح شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية ضد فيروس (كورونا) المستجد.وبذلك يمكن استخدام اللقاح دون قيد داخل الاتحاد الأوروبي بعد فحص الوكالة الأوروبية للأدوية، وفق ما نقل موقع (دوتشيه فيله).وأوضحت الوكالة في أمستردام، أنه من الممكن أن تتسبب المادة الفعالة الموجودة باللقاح في حدوث جلطات دموية في حالات "نادرة للغاية".واعتبرت الوكالة أن منافع لقاح "جونسون أند جونسون" تفوق مخاطره، مؤكدة أن التجلط الدموي يجب أن يدرج كتأثير جانبي "نادر" للقاح.