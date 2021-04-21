دولي

وكالة الأدوية الأوروبية تسمح مجدداً باستخدام لقاح "جونسون آند جونسون"

وكالة الأدوية الأوروبية تسمح مجدداً باستخدام لقاح "جونسون آند جونسون"
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعطت وكالة الأدوية الأوروبية الضوء الأخضر، لاستخدام لقاح شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية ضد فيروس (كورونا) المستجد. 

وبذلك يمكن استخدام اللقاح دون قيد داخل الاتحاد الأوروبي بعد فحص الوكالة الأوروبية للأدوية، وفق ما نقل موقع (دوتشيه فيله).

وأوضحت الوكالة في أمستردام، أنه من الممكن أن تتسبب المادة الفعالة الموجودة باللقاح في حدوث جلطات دموية في حالات "نادرة للغاية".

واعتبرت الوكالة أن منافع لقاح "جونسون أند جونسون" تفوق مخاطره، مؤكدة أن التجلط الدموي يجب أن يدرج كتأثير جانبي "نادر" للقاح. 

وبحسب الخبراء، فإن معظم حالات التجلط الدموي حدثت لدى نساء دون سن الستين، في غضون ثلاثة أسابيع من التطعيم.

يذكر أنه تمت الموافقة على لقاح (كورونا) للشركة الأمريكية في الاتحاد الأوروبي منذ منتصف آذار/مارس، لكن لم يتم استخدامه بسبب الآثار الجانبية المحتملة.

وكانت السلطات الأمريكية قد أوقفت التطعيم بلقاح "جونسون آند جونسون" قبل أسبوع  بعد ثماني حالات تجلط. وقبل ذلك كان قد تم إعطاء نحو سبعة ملايين جرعة من اللقاح في الولايات المتحدة.

أخبار ذات صلة

الهند تسجل أكبر الأرقام اليومية بالعالم بإصابات ووفيات (كورونا)

الهند تسجل أكبر الأرقام اليومية بالعالم بإصابات ووفيات (كورونا)

(كورونا) عالمياً: نحو 14 ألف حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية

(كورونا) عالمياً: نحو 14 ألف حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية

مقرب من نتنياهو: إمكانية نجاحه بتشكيل الحكومة شبه معدومة وقوة الحزب تراجعت كثيراً

مقرب من نتنياهو: إمكانية نجاحه بتشكيل الحكومة شبه معدومة وقوة الحزب تراجعت كثيراً

على خلفية أعراضه الجانبية.. إسرائيل بصدد إلغاء صفقة لشراء لقاح من &#34;استرازينيكا&#34;

على خلفية أعراضه الجانبية.. إسرائيل بصدد إلغاء صفقة لشراء لقاح من "استرازينيكا"

الولايات المتحدة: محكمة تصدر قرارها بقضية مقتل المواطن من أصل أفريقي جورج فلويد

الولايات المتحدة: محكمة تصدر قرارها بقضية مقتل المواطن من أصل أفريقي جورج فلويد

وفد إسرائيلي أمني يزور واشنطن لبحث الملف النووي

وفد إسرائيلي أمني يزور واشنطن لبحث الملف النووي

نتنياهو يتهم نفتالي بينت بعقد مفاوضات مزدوجة لتشكيل حكومة يسارية

نتنياهو يتهم نفتالي بينت بعقد مفاوضات مزدوجة لتشكيل حكومة يسارية

تركيا تسجل حصيلة وفيات بفيروس (كورونا) لم تحدث منذ بدء الجائحة

تركيا تسجل حصيلة وفيات بفيروس (كورونا) لم تحدث منذ بدء الجائحة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تيسير خالد: تأجيل أو إلغاء الانتخابات تسليم بالفيتو الإسرائيلي وقفزة في المجهول‎

تيسير خالد: تأجيل أو إلغاء الانتخابات تسليم بالفيتو الإسرائيلي وقفزة في المجهول‎

مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق يدين سياسة الاحتلال التهويدية في القدس

مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق يدين سياسة الاحتلال التهويدية في القدس

الخليل: مستوطنون يعتدون على رعاة الأغنام شرق يطا

الخليل: مستوطنون يعتدون على رعاة الأغنام شرق يطا

&#34;الصحة&#34; بغزة: طفرات أخرى لفيروس (كورونا) غير مكتشفة قد تكون موجودة داخل القطاع

"الصحة" بغزة: طفرات أخرى لفيروس (كورونا) غير مكتشفة قد تكون موجودة داخل القطاع

شاهر سعد: إضافة تقرير الاتحاد الدولي للنقابات لملف الجنائية الدولية

شاهر سعد: إضافة تقرير الاتحاد الدولي للنقابات لملف الجنائية الدولية

آليات الاحتلال تتوغل شرق رفح وتنفذ أعمال تجريف

آليات الاحتلال تتوغل شرق رفح وتنفذ أعمال تجريف

نابلس: مستوطنون يقتحمون المنطقة الأثرية في سبسطية

نابلس: مستوطنون يقتحمون المنطقة الأثرية في سبسطية

الكشف عن حالة الطرق في القطاع ليوم الأربعاء

الكشف عن حالة الطرق في القطاع ليوم الأربعاء

منوعات

شاهد: وصلة رقص لأسيل عمران وفايز المالكي تستفز الجمهور و تعرضهم للإنتقاد

شاهد: وصلة رقص لأسيل عمران وفايز المالكي تستفز الجمهور و تعرضهم للإنتقاد

شاهد: ريم عبدالله تتصدر قائمة التراند بسبب تقليدها للجين عمران

شاهد: ريم عبدالله تتصدر قائمة التراند بسبب تقليدها للجين عمران

شاهد: الجمهور يشن هجوم عنيف على رامز جلال.. لهذا السبب

شاهد: الجمهور يشن هجوم عنيف على رامز جلال.. لهذا السبب

بمناسبة ترقيها.. شاهد ماذا قدم طليق حليمة بولند لها

بمناسبة ترقيها.. شاهد ماذا قدم طليق حليمة بولند لها

بـ350 مليون دولار.. جاكي شان يحرم ابنه الوحيد من الميراث.. إليكم التفاصيل

بـ350 مليون دولار.. جاكي شان يحرم ابنه الوحيد من الميراث.. إليكم التفاصيل

شاهد: محمد رمضان لإحدى متابعاته &#34;بحبك ومش عايزك تعنسي&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: محمد رمضان لإحدى متابعاته "بحبك ومش عايزك تعنسي".. ما القصة ؟

بعد سلسلة الأحداث.. هل تصالحت منى السابر مع ابنتها حلا الترك ؟

بعد سلسلة الأحداث.. هل تصالحت منى السابر مع ابنتها حلا الترك ؟

ما حقيقة سب و تعنيف نهى نبيل لإبنها ؟

ما حقيقة سب و تعنيف نهى نبيل لإبنها ؟

شاهد: الجمهور يهاجم ناصر القصبي ويطالبه بالإنسحاب.. ما السبب ؟

شاهد: الجمهور يهاجم ناصر القصبي ويطالبه بالإنسحاب.. ما السبب ؟

رغم قبولها الإعتذار.. أنغام ترفض الرد على مكالمات أصالة.. والأخيرة تهدد

رغم قبولها الإعتذار.. أنغام ترفض الرد على مكالمات أصالة.. والأخيرة تهدد

عربي

مصر وليبيا تتفقان على تسيير دوريات حدودية والتعبئة ضد الإرهاب

مصر وليبيا تتفقان على تسيير دوريات حدودية والتعبئة ضد الإرهاب

مناطق سيطرة الفصائل في شمال غرب سوريا تتلقى أولى لقاحات (كورونا)

مناطق سيطرة الفصائل في شمال غرب سوريا تتلقى أولى لقاحات (كورونا)

الأردن: الإفراج عن 4 موقوفين بقضية مستشفى السلط

الأردن: الإفراج عن 4 موقوفين بقضية مستشفى السلط

النيابة العامة المصرية تأمر بحبس 23 متهما في حادث قطار طوخ

النيابة العامة المصرية تأمر بحبس 23 متهما في حادث قطار طوخ