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مناطق سيطرة الفصائل في شمال غرب سوريا تتلقى أولى لقاحات (كورونا)

مناطق سيطرة الفصائل في شمال غرب سوريا تتلقى أولى لقاحات (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أبلغ مسؤول أممي وكالة (فرانس برس)، بأن مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة في محافظة إدلب، في شمال غرب سوريا تتسلم اليوم الأربعاء، أول دفعة من لقاح "استرازنيكا" المضاد لفيروس (كورونا) عبر برنامج كوفاكس. 

وأوضح د. محمود ضاهر، مسؤول من مكتب منظمة الصحة العالمية في مدينة غازي عنتاب التركية الحدودية مع سوريا، إن نحو 53,800 جرعة ستصل الأربعاء الى المنطقة، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

وهذه أول دفعة من اللقاحات يقدمها برنامج كوفاكس الذي يخصص احتياطاً انسانياً للأشخاص الذين لا تشملهم الخطط الوطنية، لا سيما الدول التي تشهد نزاعات أو انقسامات على غرار سوريا.

وسبق للسلطات المحلية في إدلب ومحيطها، الواقعة تحت سيطرة هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وفصائل أخرى، أن أعلنت قبل شهرين أنها تقدّمت بطلب الحصول على اللقاحات إلى البرنامج.

وأكد ضاهر أنه "بمجرد وصول اللقاحات، سنكون على جهوزية لبدء عملية تلقيح المجموعات ذات الأولوية، عبر شركائنا المكلفين بالتنفيذ".

وأوضح أن الأولوية ستكون للطواقم الطبية والصحية، ثم كبار السنّ فوق الستين عاماً، يليهم من يعانون من أمراض مزمنة بين 18 و59 عاماً. ويشكّل هؤلاء، وفق ضاهر، "20 % من السكان الذين يستهدفهم برنامج كوفاكس".

ومن المقرر أن تتلقى مناطق سيطرة الفصائل في إدلب ومحيطها نحو 224 ألف جرعة في دفعة أولى، وفق ما ذكرت منظمة الصحة العالمية في نهاية آذار/مارس.

وبحسب عماد زهران، مدير المكتب الإعلامي في مديرية صحة إدلب، فإن الدفعة الأولى "ستشمل إدلب وكامل ريف حلب الغربي والشرقي والشمالي" على أن تبدأ حملة التلقيح بداية الشهر المقبل وتمتد لثلاثة أسابيع.

وسيتولى 56 فريقاً تمريضياً، يخضعون حالياً لتدريبات، عملية التلقيح، وفق زهران.

وسجّلت مناطق سيطرة الفصائل في إدلب ومحيطها، والتي تؤوي قرابة اربعة ملايين شخص، أكثر من 21 ألف إصابة بينها 641 حالة وفاة.

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