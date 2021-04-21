الهند تسجل أكبر الأرقام اليومية بالعالم بإصابات ووفيات (كورونا)





أما عدد الوفيات فبلغ 2023 ليصل إجمالي عدد الذين أودى الوباء بحياتهم إلى 182 ألفا و553 شخصا، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).



وفي خطاب بثه التلفزيون مساء الثلاثاء، طلب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي من مواطنيه بذل مزيد من الجهود في مواجهة (كورونا) من أجل تجنب إجراءات عزل جديدة خلال أزمة صحية خطيرة مرتبطة بموجة ثانية للوباء.



وأكد مودي في خطابه الأول منذ الارتفاع الكبير في الإصابات، أن الهند التي يبلغ عدد سكانها 1,3 مليار نسمة، تخوض "معركة كبيرة مرة أخرى".





وقال: إن "الوضع كان تحت السيطرة قبل بضعة أسابيع وجاءت الموجة الثانية مثل إعصار".





رام الله - دنيا الوطنسجلت في الهند أكثر من 2000 وفاة بسبب (كوفيد-19)، وحوالى 300 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة، في واحدة من أكبر الأرقام اليومية في العالم منذ بداية الوباء، حسب بيانات رسمية.وتشير أرقام وزارة الصحة، إلى أن عدد اصابات الجديدة التي سجلت بلغ 295 ألفا في الساعات ال24 الأخيرة ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 15,6 مليونا في الهند.