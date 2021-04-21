(كورونا) عالمياً: نحو 14 ألف حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية





وبلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 143 مليونا وأكثر من 588 ألف إصابة، تعافى منهم 122 مليونا وما يزيد عن 222 ألف مريض.



وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الثلاثاء 825 ألف و154 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 13,948 حالة وفاة.



وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الثلاثاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، البرازيل التي عادت لتسجل حصيلة يومية تتخطى عتبة الـ3 آلاف بواقع (3,481 وفاة)، والهند التي سجلت أيضاً حصيلة يومية مرتفعة بلغت (2،020 وفاة)، واميركا (883 وفاة)، وبولندا (601 وفاة)، وكولومبيا (429 وفاة).



وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، الهند (294,290 إصابة)، والبرازيل (73,172 إصابة)، وتركيا (61,028 إصابة)، واميركا (60,317 إصابة)، وفرنسا (43,098 إصابة).



وما تزال أميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالية.



وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (582,456 وفاة)، والبرازيل (378,530 وفاة)، والمكسيك (213,048 وفاة)، والهند (182,570 وفاة)، وبريطانيا (127,307 وفيات).



وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى منتصف اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (32,536,470 إصابة)، والهند (15,616,130 إصابة)، والبرازيل التي تخطت اليوم عتبة الـ14 مليونا بواقع (14,050,885 إصابة)، وفرنسا (5,339,920 إصابة)، وروسيا (4,718,854 إصابة).



رام الله - دنيا الوطنبينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى منتصف اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 58 ألف وفاة.