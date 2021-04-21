نقابة الموظفين بغزة: رفع نسبة الراتب قيد الدراسية وقد يكون هناك تحسن جيد

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رام الله - دنيا الوطن

قال خليل الزيان، نائب نقيب الموظفين، الناطق باسم النقابة، اليوم الأربعاء، إن رفع نسبة الراتب لا زالت قيد الدراسية، و"قد يكون هناك بعض التحسن الجيد كما وُعدنا باتجاه الموظفين في الراتب القادم قبيل عيد الفطر السعيد".



وأضاف في تصريح لإذاعة (الأقصى)، بأننا "طالبنا وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش بالعدول عن قرار عودة موظفي القطاع الصحي للدوام الطبيعي وتفهم مشكوراً بالتراجع عن القرار وصرف بدل الساعات الإضافية للعاملين في ملف (كورونا) بالوزارة مع الراتب القادم.



وتابع الزيان: "وُعدنا من وزارة المالية ولجنة العمل الحكومي بدراسة مطالب الموظفين التي أعلنتها النقابة ونحن لا زلنا نطالب بصرف الراتب الكامل".



وطالب كافة المسؤولين في قيادة العمل الحكومي في ظل جائحة (كورونا) والظروف الاقتصادية الصعبة بتعزيز صمود الموظفين وإنصافهم.



وقال الزيان: إن "شح الموارد المالية السيولة والحصار حالت دون التمكن من صرف راتب كامل للموظفين أو على الأقل تحسين نسبة الصرف".