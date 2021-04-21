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شؤون فلسطينية

"الإحصاء": انخفاض الصادرات والواردات السلعية المرصودة

"الإحصاء": انخفاض الصادرات والواردات السلعية المرصودة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن الصادرات السلعية انخفضت خلال شهر شباط/فبراير من عام 2021 بنسبة 2% مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفعت بنسبة 26% مقارنة مع شهر شباط من عام 2020، حيث بلغت قيمتها 99.9 مليون دولار أمريكي.

وانخفضت الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر شباط/فبراير من عام 2021 بنسبة 3% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 86% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر شباط من عام 2021. بينما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 4% مقارنة مع الشهر السابق.

الواردات السلعية

انخفضت الواردات خلال شهر شباط من عام 2021 بنسبة 8% مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفعت بنسبة 7% مقارنة مع شهر شباط من عام 2020، حيث بلغت قيمتها 451.9 مليون دولار أمريكي.

انخفضت الواردات من إسرائيل خلال شهر شباط من عام 2021 بنسبة 12% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 55% من إجمالي قيمة الواردات لشهر شباط من عام 2021. كما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 3% مقارنة مع الشهر السابق.

الميزان التجاري للسلع المرصودة

أما الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل انخفاضاً في قيمة العجز بنسبة 10% خلال شهر شباط من عام 2021 مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفع بنسبة 3% مقارنة مع شهر شباط من عام 2020، حيث بلغ العجز 352 مليون دولار أمريكي.

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