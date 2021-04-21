طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الخميس
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الخميس.
وقالت الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن السفر للمتبقي من الحافلة السادسة، بالإضافة إلى السابعة من كشف رقم (2021/13)، مطالبة بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات.
وطالبت بضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.
كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الخميس.
وقالت الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن السفر للمتبقي من الحافلة السادسة، بالإضافة إلى السابعة من كشف رقم (2021/13)، مطالبة بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات.
وطالبت بضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.
التعليقات