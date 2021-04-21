طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الخميس

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الخميس.وقالت الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن السفر للمتبقي من الحافلة السادسة، بالإضافة إلى السابعة من كشف رقم (2021/13)، مطالبة بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات.وطالبت بضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.