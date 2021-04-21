الأردن: الإفراج عن 4 موقوفين بقضية مستشفى السلط

مستشفى السلط

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رام الله - دنيا الوطن

أفرجت محكمة صُلح جزاء عمَّان، اليوم الأربعاء، عن أربعة موقوفين على ذمة قضية نفاد الأوكسجين من مستشفى السَّلط الحكومي، بسبب انتهاء المدة القانونية لتوقيفهم.



وعقدت محكمة صلح جزاء عمَّان جلستها الثَّامنة، للنَّظر بقضية نفاد الأوكسجين من مستشفى السَّلط الحكومي ووفاة سبعة أردنيين، في شهر آذار/مارس الماضي.



واستمعت المحكمة لشهود نيابة عامة في قضية مستشفى السلط الحكومي، وفق ما مقلت قناة (المملكة).