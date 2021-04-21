"الصحة" بغزة: طفرات أخرى لفيروس (كورونا) غير مكتشفة قد تكون موجودة داخل القطاع







وشدد القدرة على أن "المنحنى الوبائي في قطاع غزة لا زال في صعود مستمر والموجة الثانية التي تعصف بالقطاع لا زالت في عنفوانها والفيروس لا زال تحت الدراسة في العالم".







وأكد في تصريحات لإذاعة (الأقصى)، بأن قطاع غزة "ليس بمنأى عن التحولات الوبائية التي يشهدها العالم ومحيطه".

رام الله - دنيا الوطنقال د. أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة، بغزة ،إن قد يكون هناك طفرات أخرى لفيروس (كورونا) غير مكتشفة موجودة داخل قطاع غزة.