"الصحة" بغزة: طفرات أخرى لفيروس (كورونا) غير مكتشفة قد تكون موجودة داخل القطاع
رام الله - دنيا الوطن
قال د. أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة، بغزة ،إن قد يكون هناك طفرات أخرى لفيروس (كورونا) غير مكتشفة موجودة داخل قطاع غزة.
قال د. أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة، بغزة ،إن قد يكون هناك طفرات أخرى لفيروس (كورونا) غير مكتشفة موجودة داخل قطاع غزة.
وأكد في تصريحات لإذاعة (الأقصى)، بأن قطاع غزة "ليس بمنأى عن التحولات الوبائية التي يشهدها العالم ومحيطه".
وشدد القدرة على أن "المنحنى الوبائي في قطاع غزة لا زال في صعود مستمر والموجة الثانية التي تعصف بالقطاع لا زالت في عنفوانها والفيروس لا زال تحت الدراسة في العالم".
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