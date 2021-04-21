مقرب من نتنياهو: إمكانية نجاحه بتشكيل الحكومة شبه معدومة وقوة الحزب تراجعت كثيراً



وفي السياق ذاته، أكدت النائب عن (القائمة المشتركة)، عايدة توما سليمان، بأن حزبها لن يدعم حكومة يرأسها نفتالي بينت، حتى إذا كان الحديث يدور عن حكومة تناوب مع لابيد.



ويذكر أن رئيس الحزب أيمن عودة قال: إن (المشتركة) مستعدة لدراسة دعم حكومة تناوب بين لابيد وبينت، بشرط أن يكون لابيد الأول.



رام الله - دنيا الوطنقال مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إمكانية نجاحه في تشكيل الحكومة شبه معدومة.وأشار وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، إلى أن قوة (ليكود) تراجعت كثيراً خلال الأسبوعين الماضيين، وفي غضون ذلك حصل تبادل اتهامات داخل الحزب، بسبب الخسارة في التصويت على تشكيلة اللجنة المنظمة البرلمانية.وكان نتنياهو كرر دعوته إلى تبني أسلوب الانتخابات المباشرة لرئاسة الوزراء دون حل (كنيست)، وذلك للخروج من المأزق السياسي.وأضاف أنه يجب القيام بذلك على جناح السرعة، متهماً رئيس (يامينا)، نفتالي بينت بعدم تمكين (ليكود) من تشكيل حكومة يمين لأنه يجري مفاوضات ترمي إلى تأليف حكومة يسار.ورداً على أقوال نتنياهو، قال رئيس (هناك مستقبل)، يئير لابيد، إن "دولة اسرائيل في غنى عن جولة انتخابية أخرى وإن الانتخابات المباشرة التي يقترحها نتنياهو ما هي إلى مماطلة وتسويف لكسب الوقت على حساب الجمهور"، مضيفاً أنه "حان الوقت لتشكيل حكومة وحدة وطنية".