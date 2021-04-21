على خلفية أعراضه الجانبية.. إسرائيل بصدد إلغاء صفقة لشراء لقاح من "استرازينيكا"





ويأتي ذلك على خلفية الأعراض الجانبية لهذا النوع من اللقاح، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





وقالت جهات مطلعة: إن الشركة تعارض الأمر خشية المساس بسمعتها، مضيفة انه يتم بحث إمكانية بيع اللقاحات الى دولة ثالثة أو أكثر.



وعلى صعيد متصل، يبدأ في إسرائيل، إلزام العائدين من الخارج بوضع سوار مراقبة الكتروني لمكافحة السلالات الجديدة للفيروس التاجي مطلع الشهر المقبل كما يبدو.





وأفادت إذاعة (كان)، أنه وبحسب الخطة المتبلورة، فإن العائدين غير المطعمين أو المتعافين، سيخضعون لحجر منزلي ويلزمون بوضع السوار، ومن يرفض سينقل إلى فنادق لإيواء المحجورين.



وتم رصد أمس 148 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، فيما يُستدل من معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية، بأن نسبة النتائج الإيجابية بلغت 0.3%، بعد إجراء حوالي 55 ألف فحص مخبري.





وارتفع إجمالي الوفيات بالمرض منذ ظهوره في إسرائيل، إلى 6345.



رام الله - دنيا الوطنذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن تل أبيب تسعى إلى إلغاء عقد مبرم مع شركة "استرازينيكا" لشراء عشرة ملايين جرعة من اللقاح المضاد لفيروس (كورونا).