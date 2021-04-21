عاجل

  • بوتين: نسعى للوصول إلى مناعة القطيع ضد (كورونا) في الخريف المقبل

شؤون فلسطينية

شاهر سعد: إضافة تقرير الاتحاد الدولي للنقابات لملف الجنائية الدولية

شاهر سعد: إضافة تقرير الاتحاد الدولي للنقابات لملف الجنائية الدولية
شاهر سعد خلال مؤتمر صحفي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، عن أن التقرير الصادر عن الاتحاد الدولي للنقابات والذي تضمن عرضا محايداً للعديد من الانتهاكات والجرائم المنفذة على العمال الفلسطينيين، سيضاف لملف محكمة الجنايات الدولية الخاصة برصد جرائم دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وكشف التقرير المذكور عن الأسباب الجذرية لمعاناة العمال الفلسطينيين، ومنها: التسبب بوفاة العمال الفلسطينيين في سوق العمل الإسرائيلي بسبب عدم الاكتراث بتوفير وسائل وأدوات ومعدات الصحة والسلامة المهنية، وتعمد الإساءة للعمال الفلسطينيين أثناء مرورهم عبر الحواجز العسكرية الإسرائيلية وجمعهم في طوابير طويلة ومكتظة، ولساعات طويلة؛ ما تسبب بوفاة العديد من العمال داخل هذه الطوابير لانقطاع الأكسجين عنهم وبالتالي تعرضهم للاختناق والاغماء ومن ثم الوفاة، منوهين هنا - وفقاً لسعد - إلى خطورة تعريض الإنسان لمثل هذه الظروف، حيث ميزت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في عام 2009م الاكتظاظ كضرب من ضروب التعذيب المفضية إلى الموت.

كما سلط التقرير الضوء على ظاهرة سماسرة بيع التصاريح للعمال، وهو ما يعد شكلاً فاجراً من أشكال السطو على أموال العمال؛ بعلم ومعرفة ورعاية الحكومة الإسرائيلية والأوساط الاستخبارية والعسكرية، لأنهم مساهمون مباشرون في هذا الجرم.

وهذا يوفر لنا الدليل البَيّن على أن الحكومة الإسرائيلية هي مسبب وباعث وراعي هذه الظاهرة اللاقانونية، المخالفة للاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، ومنها اتفاقية باريس سيما المادة (37) منها، التي حددت مرجعية دخول وخروج العمال من وإلى إسرائيل بمكاتب الاستخدام الإسرائيلية والفلسطينية، وليس سماسرة بيع التصاريح أو غيرهم، ومخالفة اتفاقية العمل الدولية (101) التي لا تجيز حصول طالب العمل على فرصة عمل مقابل المال، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (44) بشأن البطالة لعام 1934م.

وبين سعد، أن خلاصة التقرير الدولي تشكل قاعدة صلبة ومحايدة لمتابعة الملاحقة الفلسطينية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، حيث أوضح التقرير في خلاصته "بأنّ استمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والمستوطنات غير القانونية هي الأسباب الجذرية لمحنة العمال الفلسطينيين، الذين يعتمدون على إسرائيل في كسب عيشهم وأفراد الأسرة الذين يعتمدون عليهم بدورهم". وهو ما لا يستقيم مع واجبات الدولة القائمة بالاحتلال وفقاً لقواعد وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، التي تلزم الدولة القائمة بالاحتلال بتوفير فرص عمل آمنة لمواطني الأراضي المحتلة، كونها مسؤولة مسؤولية شاملة عن أمنهم ورفاهيتهم، وليس التجبر بهم وإذلالهم والتسبب بقتلهم.

أخبار ذات صلة

تيسير خالد: تأجيل أو إلغاء الانتخابات تسليم بالفيتو الإسرائيلي وقفزة في المجهول‎

تيسير خالد: تأجيل أو إلغاء الانتخابات تسليم بالفيتو الإسرائيلي وقفزة في المجهول‎

مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق يدين سياسة الاحتلال التهويدية في القدس

مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق يدين سياسة الاحتلال التهويدية في القدس

الخليل: مستوطنون يعتدون على رعاة الأغنام شرق يطا

الخليل: مستوطنون يعتدون على رعاة الأغنام شرق يطا

نقابة الموظفين بغزة: رفع نسبة الراتب قيد الدراسية وقد يكون هناك تحسن جيد

نقابة الموظفين بغزة: رفع نسبة الراتب قيد الدراسية وقد يكون هناك تحسن جيد

&#34;الإحصاء&#34;: انخفاض الصادرات والواردات السلعية المرصودة

"الإحصاء": انخفاض الصادرات والواردات السلعية المرصودة

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الخميس

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الخميس

&#34;الصحة&#34; بغزة: طفرات أخرى لفيروس (كورونا) غير مكتشفة قد تكون موجودة داخل القطاع

"الصحة" بغزة: طفرات أخرى لفيروس (كورونا) غير مكتشفة قد تكون موجودة داخل القطاع

الصفدي يزور رام الله بعد تأكيد الأردن إبرام عقود تأجير لسكان في الشيخ جراح

الصفدي يزور رام الله بعد تأكيد الأردن إبرام عقود تأجير لسكان في الشيخ جراح

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تيسير خالد: تأجيل أو إلغاء الانتخابات تسليم بالفيتو الإسرائيلي وقفزة في المجهول‎

تيسير خالد: تأجيل أو إلغاء الانتخابات تسليم بالفيتو الإسرائيلي وقفزة في المجهول‎

مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق يدين سياسة الاحتلال التهويدية في القدس

مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق يدين سياسة الاحتلال التهويدية في القدس

الخليل: مستوطنون يعتدون على رعاة الأغنام شرق يطا

الخليل: مستوطنون يعتدون على رعاة الأغنام شرق يطا

شاهر سعد: إضافة تقرير الاتحاد الدولي للنقابات لملف الجنائية الدولية

شاهر سعد: إضافة تقرير الاتحاد الدولي للنقابات لملف الجنائية الدولية

آليات الاحتلال تتوغل شرق رفح وتنفذ أعمال تجريف

آليات الاحتلال تتوغل شرق رفح وتنفذ أعمال تجريف

نابلس: مستوطنون يقتحمون المنطقة الأثرية في سبسطية

نابلس: مستوطنون يقتحمون المنطقة الأثرية في سبسطية

الكشف عن حالة الطرق في القطاع ليوم الأربعاء

الكشف عن حالة الطرق في القطاع ليوم الأربعاء

تقديم شكوى ضد جامعة فلوريدا نتيجة سياستها العنصرية بحق طالب فلسطيني

تقديم شكوى ضد جامعة فلوريدا نتيجة سياستها العنصرية بحق طالب فلسطيني

منوعات

شاهد: وصلة رقص لأسيل عمران وفايز المالكي تستفز الجمهور و تعرضهم للإنتقاد

شاهد: وصلة رقص لأسيل عمران وفايز المالكي تستفز الجمهور و تعرضهم للإنتقاد

شاهد: ريم عبدالله تتصدر قائمة التراند بسبب تقليدها للجين عمران

شاهد: ريم عبدالله تتصدر قائمة التراند بسبب تقليدها للجين عمران

شاهد: الجمهور يشن هجوم عنيف على رامز جلال.. لهذا السبب

شاهد: الجمهور يشن هجوم عنيف على رامز جلال.. لهذا السبب

بمناسبة ترقيها.. شاهد ماذا قدم طليق حليمة بولند لها

بمناسبة ترقيها.. شاهد ماذا قدم طليق حليمة بولند لها

بـ350 مليون دولار.. جاكي شان يحرم ابنه الوحيد من الميراث.. إليكم التفاصيل

بـ350 مليون دولار.. جاكي شان يحرم ابنه الوحيد من الميراث.. إليكم التفاصيل

شاهد: محمد رمضان لإحدى متابعاته &#34;بحبك ومش عايزك تعنسي&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: محمد رمضان لإحدى متابعاته "بحبك ومش عايزك تعنسي".. ما القصة ؟

بعد سلسلة الأحداث.. هل تصالحت منى السابر مع ابنتها حلا الترك ؟

بعد سلسلة الأحداث.. هل تصالحت منى السابر مع ابنتها حلا الترك ؟

ما حقيقة سب و تعنيف نهى نبيل لإبنها ؟

ما حقيقة سب و تعنيف نهى نبيل لإبنها ؟

شاهد: الجمهور يهاجم ناصر القصبي ويطالبه بالإنسحاب.. ما السبب ؟

شاهد: الجمهور يهاجم ناصر القصبي ويطالبه بالإنسحاب.. ما السبب ؟

رغم قبولها الإعتذار.. أنغام ترفض الرد على مكالمات أصالة.. والأخيرة تهدد

رغم قبولها الإعتذار.. أنغام ترفض الرد على مكالمات أصالة.. والأخيرة تهدد

عربي

مناطق سيطرة الفصائل في شمال غرب سوريا تتلقى أولى لقاحات (كورونا)

مناطق سيطرة الفصائل في شمال غرب سوريا تتلقى أولى لقاحات (كورونا)

الأردن: الإفراج عن 4 موقوفين بقضية مستشفى السلط

الأردن: الإفراج عن 4 موقوفين بقضية مستشفى السلط

النيابة العامة المصرية تأمر بحبس 23 متهما في حادث قطار طوخ

النيابة العامة المصرية تأمر بحبس 23 متهما في حادث قطار طوخ

السيسي يعلق على مقتل رئيس تشاد على جبهة القتال

السيسي يعلق على مقتل رئيس تشاد على جبهة القتال