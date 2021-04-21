وفد إسرائيلي أمني يزور واشنطن لبحث الملف النووي





ويدور الحديث عن رئيس هيئة الأركان في جيش الاحتلال، أفيف كوخافي، ورئيس (موساد)، يوسي كوهين، ورئيس هيئة الأمن القومي، مئير بن شبات.



ونقلت (القناة 11) عن مصدر إسرائيلي مطلع، إنهم لا يشكلون وفداً إسرائيلياً، إذ أن كل واحد من هؤلاء المسؤولين سيجري مباحثات منفردة.



وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، وصف محادثات فيينا بالايجابية، وأردف يقول مع ذلك إن الطريق لا تزال طويلة.





وأضاف برايس: بأن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات عن إيران طالما لم تتأكد انها ستلتزم بالاتفاق بشكل كامل.



رام الله - دنيا الوطنيتوجه ثلاثة مسؤولين إسرائيليين كبار إلى واشنطن مطلع الأسبوع المقبل، لإجراء محادثات مع شخصيات رفيعة في الإدارة الأمريكية، وذلك على خلفية التقدم الذي طرأ في مفاوضات فيينا حول إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي.