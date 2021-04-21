آليات الاحتلال تتوغل شرق رفح وتنفذ أعمال تجريف

أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، في أراضي المواطنين الحدودية شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة وقامت بأعمال تجريف وسط إطلاق نار.



وضمت الآليات وفق مصادر محلية، جرافات ودبابات انطلقت من مواقع الاحتلال الجاثمة على الشريط الحدودي شرق رفح، وتوغلت لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين بحي النهضة شرق المدينة، وقامت الجرافات بأعمال تجريف ووضعت سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة وسط إطلاق نار متقطع وقنابل دخانية للتغطية على التوغل في المكان.