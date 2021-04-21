قطاع غزة: 1268 إصابة و10 وفيات بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الصحة بغزة اليوم الأربعاء، بإجراء 3855 فحصاً مخبرياً، خلال 24 ساعة الماضية، فيما تم تسجيل 1268 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).



ورصدت الوزارة تعافي 1725 حالة جديدة من مصابي الفيروس (كورونا)، فيما تم تسجيل عشر حالات وفاة خلال نفس الفترة الزمنية.



ووصل إجمالي تراكمي للمصابين 93910 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 19178 حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين 73924 حالة، وإجمالي الوفيات 808 حالة وفاة.



وأضافت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 398 حالة، فيما وصل إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 308 حالات.



وفيما يتعلق بالتطعيمات، فقد بلغ إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 81600 جرعة، وهي تكفي 40800 شخص، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، 34287 شخصاً.