الكشف عن حالة الطرق في القطاع ليوم الأربعاء

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

كشف إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، عن حركة مرورية اعتيادية منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.



ونوهت في تقريرها اليومي عن حالة الطرق، لاستمرار إغلاق مفترق أبو خضرة يوميا من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 3 مساءً للسيطرة على الازدحامات المرورية في المكان.



وتم تسجيل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية 4 حوادث سير نتج عنها وفاة الطفل طه رامي محفوظ (6 أعوام) بعد صدمه من قبل دراجة نارية في منطقة تل الهوى بغزة، بالاضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.