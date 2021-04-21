دولي

نتنياهو يتهم نفتالي بينت بعقد مفاوضات مزدوجة لتشكيل حكومة يسارية

رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن المخرج من العقدة السياسية هو انتخابات مباشرة لرئاسة الوزراء.

وأضاف في مؤتمر صحفي مع وزير الصحة الإسرائيلي، مساء أمس، أن ذلك متعلق بشخص واحد فقط رئيس حزب (يامينا) نفتالي بينت، متهماً إياه بعقد مفاوضات مزدوجة لتشكيل حكومة يسارية.

ورداً على أقوال نتنياهو، قال رئيس (هناك مستقبل)، يئير لابيد، إن "دولة اسرائيل في غنى عن جولة انتخابية أخرى وإن الانتخابات المباشرة التي يقترحها نتنياهو ما هي إلى مماطلة وتسويف لكسب الوقت على حساب الجمهور"، مضيفاً أنه "حان الوقت لتشكيل حكومة وحدة وطنية".

وفي السياق ذاته، أكدت النائب عن (القائمة المشتركة)، عايدة توما سليمان، بأن حزبها لن يدعم حكومة يرأسها نفتالي بينت، حتى إذا كان الحديث يدور عن حكومة تناوب مع لابيد.

ويذكر أن رئيس الحزب أيمن عودة قال: إن (المشتركة) مستعدة لدراسة دعم حكومة تناوب بين لابيد وبينت، بشرط أن يكون لابيد الأول.

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