شؤون فلسطينية

"تعزيز خيار المقاومة".. تفاصيل اجتماع بين حركتي حماس والجهاد شمال القطاع

"تعزيز خيار المقاومة".. تفاصيل اجتماع بين حركتي حماس والجهاد شمال القطاع
اجتماع بين حماس والجهاد شمال القطاع
رام الله - دنيا الوطن
زار وفد من قيادة حركة الجهاد الإسلامي، الأخوة في حركة حماس، لتهنئة الهيئة الإدارية والمكتب السياسي المنتخب في محافظة شمال غزة. 

وقد كانت أجواء الزيارة ودية وإيجابية، حيث تناولت العديد من القضايا من بينها "تطوير العلاقات الثنائية بين الحركتين بما ينعكس على كافة الميادين وفي مقدمها ميدان المقاومة والتصدي لمخططات العدو والتطبيع". 

واستعرض الجانبان الأوضاع السياسية والميدانية وأشادا بصمود المرابطين في المسجد الأقصى المبارك وكيفية إسناد المقدسيين في مواجهة مخططات الضم والتهويد في الشيخ جراح وغيرها من أحياء وبلدات القدس المحتلة. 

وأكد الجانبان على تماسك جبهة المقاومة، وضرورة حماية مشروع الصمود والمواجهة والاستعداد لمواجهة كل التحديات  وضرورة حماية وإسناد المقاومة في جميع المحطات والأوقات. 

وشدد الجانبان على أهمية العمل من أجل إنقاذ الأسرى وتحريرهم واعتبار هذا الواجب مسؤولية وأمانة تقع في صلب عمل المقاومة خلال المرحلة المقبلة. 

وترأس وفد حركة الجهاد الاسلامي، عضو المكتب السياسي  خالد البطش وأعضاء من القيادتين الميدانية والتنظيمية في محافظة الشمال. 

وكان في استقبال الوفد أعضاء المكتب السياسي، فتحي حمّاد، د.سهيل الهندي، وعدد من القيادات الميدانية والتنظيمية والمسؤولين في حركة حماس.

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