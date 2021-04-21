دولي

تركيا تسجل حصيلة وفيات بفيروس (كورونا) لم تحدث منذ بدء الجائحة

تركيا تسجل حصيلة وفيات بفيروس (كورونا) لم تحدث منذ بدء الجائحة
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت بيانات نشرتها وزارة الصحة التركية، مساء الثلاثاء، حصيلة وفيات قياسية لم تشهدها البلاد منذ بدء جائحة (كورونا).

وبحسب بيان وزارة الصحة التركية، سجلت البلاد 346 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهي في أكبر حصيلة يومية منذ ظهور الجائحة في البلاد، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).

كما أظهرت البيانات تسجيل 61028 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال نفس الفترة.

وارتفع إجمالي الإصابات في تركيا إلى أربعة ملايين و384 ألفا و624 حالة، بينما زاد عدد الوفيات الإجمالي إلى 36613.

ويشير إحصاء لوكالة (رويترز) إلى أن تركيا تحتل حاليا المركز الرابع على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات اليومية، على أساس متوسط الحالات في سبعة أيام.

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