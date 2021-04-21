الصحة الفرنسية تسجل 374 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أظهرت بيانات نشرتها وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 374 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، ليصبح إجمالي حالات الوفاة منذ بداية تفشي الوباء 101554 حالة.



كما ذكرت أن عدد مرضى (كورونا) الذين عولجوا في وحدات العناية المركزة في فرنسا بلغ 5984 اليوم الثلاثاء، بزيادة 14 حالة عن اليوم السابق، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).