هجوم مسلح يستهدف قافلة لقوات الأمن الأفغانية في كابل

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رام الله - دنيا الوطن

قال مسؤولون أمنيون: "إن رجلاً مسلحاً، استهدف قافلة تابعة لقوات الأمن الأفغانية في كابل، الثلاثاء، مما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا".



وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق عريان أن الهجوم استهدف قوات الأمن الأفغانية لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.



وذكر شهود لوكالة (رويترز) أن الانفجار القوي هز العاصمة الأفغانية وشوهدت أعمدة من الدخان من أسطح منازل بعيدة عن المكان.