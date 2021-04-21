الأربعاء: أجواء ربيعية لطيفة وانخفاض ملموس على درجات الحرارة

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رام الله - دنيا الوطنيكون الجو، اليوم الأربعاء، غائما جزئيا ربيعيا لطيفا ومعتدلا في معظم المناطق حارا نسبيا في الاغوار، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة : يكون الجو غائماً جزئياً وباردا نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.الخميس 2021/04/22 يكون الجو غائماً جزئياُ إلى صاف ربيعيا لطيفا ومعتدلا في معظم المناطق حارا نسبيا في الأغوار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الجمعة 2021/04/23 يكون الجو صافيا بوجه عام وحارا نسبيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.السبت 2021/04/24 يكون الجو صافيا بوجه عام وحاراً الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي