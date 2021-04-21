شؤون فلسطينية

الأربعاء: أجواء ربيعية لطيفة وانخفاض ملموس على درجات الحرارة

الأربعاء: أجواء ربيعية لطيفة وانخفاض ملموس على درجات الحرارة
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو، اليوم الأربعاء، غائما جزئيا ربيعيا لطيفا ومعتدلا في معظم المناطق حارا نسبيا في الاغوار، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية  خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة : يكون الجو غائماً جزئياً وباردا نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس 2021/04/22 يكون الجو غائماً جزئياُ إلى صاف ربيعيا لطيفا ومعتدلا في معظم المناطق حارا نسبيا في الأغوار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية  خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة 2021/04/23 يكون الجو صافيا بوجه عام وحارا نسبيا  إلى حار، ويطرأ ارتفاع  على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت 2021/04/24 يكون الجو صافيا بوجه عام وحاراً الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

        درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 24-12 24-12 27-15 بيت لحم 24-12 24-12 27-15
رام الله والبيرة 23-11 23-11 26-14 طولكرم 24-13 24-13 26-16
نابلس 25-13 25-13 28-16 قلقيلية 24-13 24-13 26-16
جنين 27-14 27-14 29-17 سلفيت 24-12 24-12 27-15
طوباس 28-15 28-15 30-18 روابي 25-13 25-13 28-16
الخليل 23-11 23-11 26-14 غزه 22-14 22-14 24-17
أريحا 31-19 31-19 33-21 خانيونس 22-14 22-14 24-17
الأغوار الشمالية 29-17 29-17 31-19 رفح 23-13 23-13 25-16

أخبار ذات صلة

الاحتلال يبدأ ببناء حي استيطاني على أراضي بيت لحم

الاحتلال يبدأ ببناء حي استيطاني على أراضي بيت لحم

الاحتلال يقمع عشرات الشبان في &#34;باب العامود&#34; بالقدس المحتلة

الاحتلال يقمع عشرات الشبان في "باب العامود" بالقدس المحتلة

البزم يتحدث عن الإجراءات الوقائية الجديدة لمواجهة فيروس (كورونا) بقطاع غزة

البزم يتحدث عن الإجراءات الوقائية الجديدة لمواجهة فيروس (كورونا) بقطاع غزة

طالع الأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر يوم الخميس

طالع الأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الخميس

الصحة بغزة تكشف حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

الصحة بغزة تكشف حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

أبو كرش: الرئيس عباس يصدر قراراً بالبدء الفوري لحل ملف تفريعات 2005

أبو كرش: الرئيس عباس يصدر قراراً بالبدء الفوري لحل ملف تفريعات 2005

(واللا): الجيش الإسرائيلي يستعد للتعامل مع هذه السيناريوهات حال إلغاء الانتخابات الفلسطينية

(واللا): الجيش الإسرائيلي يستعد للتعامل مع هذه السيناريوهات حال إلغاء الانتخابات الفلسطينية

الأردن يكشف: جرى إبرام عقود إيجار لعائلات فلسطينية بحي الشيخ جراح بالقدس عام 1956

الأردن يكشف: جرى إبرام عقود إيجار لعائلات فلسطينية بحي الشيخ جراح بالقدس عام 1956

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يبدأ ببناء حي استيطاني على أراضي بيت لحم

الاحتلال يبدأ ببناء حي استيطاني على أراضي بيت لحم

الاحتلال يقمع عشرات الشبان في &#34;باب العامود&#34; بالقدس المحتلة

الاحتلال يقمع عشرات الشبان في "باب العامود" بالقدس المحتلة

المالكي: إسرائيل لم تقدم رداً على رسالة القيادة الفلسطينية حول اجراء الانتخابات بالقدس

المالكي: إسرائيل لم تقدم رداً على رسالة القيادة الفلسطينية حول اجراء الانتخابات بالقدس

الاحتلال يغلق مدخلي قرية أم صفا شمال غرب رام الله

الاحتلال يغلق مدخلي قرية أم صفا شمال غرب رام الله

الشرطة البحرية بغزة تصدر قرارا بشأن عمل الصيادين بالبحر

الشرطة البحرية بغزة تصدر قرارا بشأن عمل الصيادين بالبحر

&#34;الداخلية&#34; بغزة تعلن إجراءات جديدة لمواجهة تفشي فيروس (كورونا) بالقطاع

"الداخلية" بغزة تعلن إجراءات جديدة لمواجهة تفشي فيروس (كورونا) بالقطاع

معروف: الصحة تسيطر على الوضع الوبائي والسيناريو الأقرب ألا يتم طرح الإغلاق الشامل

معروف: الصحة تسيطر على الوضع الوبائي والسيناريو الأقرب ألا يتم طرح الإغلاق الشامل

منوعات

رغم قبولها الإعتذار.. أنغام ترفض الرد على مكالمات أصالة.. والأخيرة تهدد

رغم قبولها الإعتذار.. أنغام ترفض الرد على مكالمات أصالة.. والأخيرة تهدد

بعد طلاقها على الهواء.. شاهد كيف سخرت هالة صدقي من زوجها

بعد طلاقها على الهواء.. شاهد كيف سخرت هالة صدقي من زوجها

بعد الوعود.. مريم حسين تكشف سبب تراجعها عن سداد دين والدة حلا الترك

بعد الوعود.. مريم حسين تكشف سبب تراجعها عن سداد دين والدة حلا الترك

شاهد: هل تعرضت سوزان نجم الدين للتهديد بالذبح ؟

شاهد: هل تعرضت سوزان نجم الدين للتهديد بالذبح ؟

شاهد: خالد مقداد في العناية المركزة.. وهذا ما قاله عصومي عن حالته

شاهد: خالد مقداد في العناية المركزة.. وهذا ما قاله عصومي عن حالته

شاهد كيف عبرت أصالة عن فرحتها بعد طلاقها من طارق العريان

شاهد كيف عبرت أصالة عن فرحتها بعد طلاقها من طارق العريان

عمرو دياب يثير الجدل حول حياته العاطفية.. وهذا ما قاله عن دينا الشربيني

عمرو دياب يثير الجدل حول حياته العاطفية.. وهذا ما قاله عن دينا الشربيني

شاهد: أحمد فهمي يهاجم فنانة مصرية &#34;إخرسي&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: أحمد فهمي يهاجم فنانة مصرية "إخرسي".. ما القصة ؟

شاهد: بعد مسلسل &#34;نسل الأغراب&#34;.. الجمهور يطارد أحمد السقا.. وهذا ما حدث

شاهد: بعد مسلسل "نسل الأغراب".. الجمهور يطارد أحمد السقا.. وهذا ما حدث

شاهد: مودل روز تبكي بحرقة على الهواء مباشرة.. ما السبب ؟

شاهد: مودل روز تبكي بحرقة على الهواء مباشرة.. ما السبب ؟

عربي

عبدالله بن زايد يستقبل المبعوث الإسرائيلي لدول الخليج العربي

عبدالله بن زايد يستقبل المبعوث الإسرائيلي لدول الخليج العربي

القوات اليمنية: إسقاط طائرتين للحوثيين بالحديدة خلال ساعات

القوات اليمنية: إسقاط طائرتين للحوثيين بالحديدة خلال ساعات

ليبيا تعلن عن إعادة فتح السفارة والقنصلية المصرية

ليبيا تعلن عن إعادة فتح السفارة والقنصلية المصرية

الصحة الأردنية: تسجيل 64 وفاة و2699 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 64 وفاة و2699 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)