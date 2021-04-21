الاحتلال يبدأ ببناء حي استيطاني على أراضي بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

بدأت سلطات أعمال بناء حي استيطاني جديد على أراضي محافظة بيت لحم في الضفة الغربية.



وذكر موقع (كيبا) الإسرائيلي أن الحديث يدور عن حي استيطاني في مستوطنة "ايفي" جنوبي شرق تجمع مستوطنات "غوش عتصيون" قرب بيت لحم، ويُعد الأول في المستوطنة منذ العام 1999.



وأشار الموقع الى أن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن ببناء 61 وحدة استيطانية، وفي المرحلة الثانية سيتم بناء 35 وحدة استيطانية أخرى بذات الحي.



وقال رئيس تجمع مستوطنات "غوش عتصيون" – شلومو نيئمان – إنه حان الوقت لتعزيز الاستيطان وتوسعة تجمع "غوش عتصيون".



وكانت مجموعات من المستوطنين وتحت حماية قوات الاحتلال، قد شرعت قبل أيام بأعمال تجريف أراضي في منطقة "الخمار" ببلدة بتير غرب بيت لحم.



وشرع المستوطنون في الآونة الأخيرة باستهداف منطقة الخمار في البلدة، حيث تتعرض لهجمة استيطانية متسارعة، تمثلت في نصب بيوت متنقلة وخيام، قبل ان يتصدى المواطنون وإزالتها.



وكثف المستوطنون من انتهاكاتهم بحق المواطنين، تمثلت بالاعتداء عليهم ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، إضافة لحرق الأشجار وقطعها تمهيدًا للاستيلاء عليها، وسط دعم وحماية قوات الاحتلال.



وتعود بداية الاستيطان في بيت لحم إلى عقد الستينات من القرن السابق بعد احتلال الضفة الغربية مباشرة، فكانت مستوطنة غوش عتصيون من أولى المستوطنات الإسرائيلية التي غرست في الأرض الفلسطينية بعد حرب حزيران عام 1967م.