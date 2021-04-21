الاحتلال يقمع عشرات الشبان في "باب العامود" بالقدس المحتلة

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رام الله - دنيا الوطن

قمعت قوات الاحتلال الليلة، لليوم الثامن على التوالي، الشبان المقدسيين المتواجدين في محيط ساحة باب العامود بمدينة القدس المحتلة.



وأفاد شهود عيان بأن العشرات جنود الاحتلال ترافقهم فرق خيالة وسيارة مياه عادمة، قمعوا الشبان المقدسيين واعتدوا على بعضهم واجبروهم على اخلاء المنطقة تحت تهديد السلاح، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.