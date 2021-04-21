البرلمان العربي: ندعو الأشقاء بلبنان للتكاتف لإنقاذ البلاد من الازمة الحالية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

دعا عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، الأشقاء في الجمهورية اللبنانية إلى الاصطفاف الوطني والتكاتف وإعلاء المصلحة الوطنية العليا لإنقاذ لبنان من الوضع المتأزم الحالي، مؤكداً أن ذلك بات يمثل أولوية ملحة للتخفيف من معاناة الشعب اللبناني الذي يواجه أزمة اقتصادية خانقة، في الوقت ذاته الذي يكافح فيه التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا.



وأكد رئيس البرلمان العربي على أهمية انخراط جميع الأطراف في حوار عاجل للتوصل إلى توافق حول تشكيل حكومة كفاءات واختصاصات وطنية، تكون لديها القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية القائمة ووضع خارطة طريق واضحة لتنفيذ الإصلاحات اللازمة وإنقاذ البلاد من الأزمة الراهنة، التي لم تعد تحتمل أي تأخير في التوصل إلى حل شامل ونهائي لها.



ودعا رئيس البرلمان العربي الدول العربية والمجتمع الدولي والجهات الدولية المانحة إلى الوقوف والتضامن القوي مع الجمهورية اللبنانية في هذا الوقت الحرج الذي تمر به، ومساعدتها في تحقيق التوافق الوطني المطلوب والخروج من أزمتها الاقتصادية الراهنة، مجدداً التأكيد على الموقف الثابت للبرلمان العربي بشأن الدعم الكامل لكل ما يعزز أمن واستقرار الجمهورية اللبنانية ويحقق المصلحة الوطنية العليا للشعب اللبناني، ويلبي تطلعاته في الأمن والتنمية والاستقرار.