البزم يتحدث عن الإجراءات الوقائية الجديدة لمواجهة فيروس (كورونا) بقطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

تحدث إياد البزم، الناطق باسم وزارة الداخلية والامن الوطني في قطاع غزة، عن الإجراءات الوقائية الجديدة التي أعلنتها وزارته في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، لمواجهة فيروس (كورونا).



وأكد البزم في تصريحات لإذاعة (صوت القدس)، مساء اليوم الثلاثاء، أن الإغلاق الليلي الشامل يشمل كافة القطاعات والمنشآت بما فيها المساجد، ووقف صلاة العشاء والتراويح، وكذلك إغلاق كافة المنشآت التجارية، ومنع المركبات وحركة المشاة خلال هذه الفترة بشكل كامل.



وأوضح البزم، أن الواقع الصحي خطير، مما استدعى اتخاذ مزيد من الإجراءات لمنع تطور الحالة الوبائية، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الإغلاق يبدأ من أذان المغرب وحتى أذان الفجر، حيث ستكون صلاة الفجر متاحة في المساجد.



وقال: "الإجراءات الجديدة ستكون سارية المفعول اعتباراً من يوم الخميس، أما غداً الأربعاء يكون الإغلاق الليلي عند الساعة التاسعة مساء كما في الأيام السابقة"، مضيفا: "الاستثناء خلال فترة الإغلاق الليلي الشامل سيكون للصيدليات فقط؛ نظراً لطبيعة عملها، أما كافة المنشآت فستكون مغلقة".



وتابع البزم بقوله: "سنكون أمام تقييم جديد بعد أسبوع من بدء هذه الإجراءات"، مؤكدا ان سريان الإجراءات الجديدة سيبدأ بعد عشرة أيام من بدء رمضان، مشيرا إلى أن وزارته حريصة على مراعاة كافة الاعتبارات لشهر رمضان، وعلى الواقع الاقتصادي للمواطنين وظروفهم الصعبة.



في السياق، قال الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة: "نسير بإجراءات إغلاق مركزة وجزئية حتى نحاول التخفيف عن المواطن كي لا نذهب للإغلاق الشامل لأنه يثقل على المواطنين في مناحٍ كثيرة".



وأشار البزم، إلى أن الارتفاع الكبير في إعداد الإصابات والوفيات يحتم مزيداً من العمل والالتزام بالإجراءات الوقائية حرصاً على سلامة الناس وحياتهم.