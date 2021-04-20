طالع الأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الخميس



ودعت الهيئة، المسافرين التواجد الساعة 8:00 صباح الخميس، في الصالة الخارجية لمعبر رفح لتسهيل سفرهم.









رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الخميس.وطالبت الهيئة في تصريح لها، مساء اليوم السبت، نشر على موقع الوزارة الالكترونين المسافرين التوجه لإجراء فحص (كورونا)، بدءاً من الساعة 9:00 صباح غد الأربعاء، في المراكز الصحية المعلن عنها سابقاً في جميع المحافظات.