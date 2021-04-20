شؤون فلسطينية

الصحة بغزة تكشف حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

الصحة بغزة تكشف حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تسجيل 406 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد بين المواطنين، وذلك في الدورة الثانية ليوم الثلاثاء.

وأشارت الوزارة في تصريح لها، مساء اليوم، إلى أن العدد الكلي للإصابات، بلغ 1268 إصابة، وذلك بعد فحص 3855 عينة، وذلك بنسبة إصابة 33 %.

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