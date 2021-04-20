أبو كرش: الرئيس عباس يصدر قراراً بالبدء الفوري لحل ملف تفريعات 2005

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رامي أبو كرش، الناطق باسم موظفي تفريغات 2005، أنه صدر مساء اليوم الثلاثاء، قراراً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لرئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، للبدء الفعلي بإجراءات إنهاء ملف تفريغات 2005.



وقال أبو كرش في تصريح له نشره على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "أتوقع البدء بتشكيل لجنة من الإدارة والتنظيم والعمل بها خلال الأيام المقبلة؛ للبدء بتسكين أبناء تفريغات 2005 داخل الأجهزة الأمنية، وعلى قيود الإدارة والتنظيم، واستيعابهم كجنود رسميين داخل الأجهزة الأمنية".