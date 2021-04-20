(واللا): الجيش الإسرائيلي يستعد للتعامل مع هذه السيناريوهات حال إلغاء الانتخابات الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

قال موقع (واللا) الإسرائيلي: "في الأسبوع الماضي، جرت مباحثات في المؤسسة الأمنية، أشار خلالها مسؤولون عسكريون إلى مؤشرات واضحة على أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيعلن قريبا تأجيل الانتخابات الفلسطينية".



وأكد الموقع، أنه على أثر ذلك، سيرفع الجيش الإسرائيلي مستوى التأهب في القيادة الوسطى، ابتداءً من الاسبوع المقبل، لافتا إلى أن رئيس هيئة الاركان في جيش الاحتلال وافق على إجراءات وسيناريوهات، وسط مخاوف من اندلاع اشتباكات في مناطق السلطة الفلسطينية، ومظاهرات من شأنها أن تتطور لعمليات ضد إسرائيل.



وفي السياق، قال الموقع الإسرائيلي: "لم يستبعد مسؤولون عسكريون كبار احتمال إطلاق صواريخ من قطاع غزة ردا على تأجيل الانتخابات".