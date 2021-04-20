سناتوران أميركيان يدعوان لتقليص المساعدات العسكرية لإسرائيل.. وهذا السبب

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رام الله - دنيا الوطن

قال السناتور الأميركي بيرني ساندرز: "إن على الولايات المتحدة تنظيم المساعدة العسكرية لإسرائيل".



وقال عضو مجلس الشيوخ الأميركي ساندرز في كلمة له أمام المؤتمر الوطني "جي ستريت": "أعتقد بقوة أنه يجب علينا أيضًا أن نكون مستعدين لممارسة ضغوط حقيقية، بما في ذلك تقييد المساعدات الأميركية، ردًا على تحركات أي من الجانبين تقوض فرص السلام"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأضاف: "الشعب الأميركي لا يريد أن يرى أن الأموال تستخدم لدعم السياسات التي تنتهك حقوق الإنسان وتعامل الشعب الفلسطيني كبشر من الدرجة الثانية".



ومن جهتها، دعت السناتور الأميركية إليزابيث وارن، في خطابها المسجل مسبقًا في المؤتمر الافتراضي، إلى تقييد المساعدات العسكرية لإسرائيل.



وقالت وارن: "إذا كنا جادين في وقف التوسع الاستيطاني ومساعدة الأطراف على إيجاد حل الدولتين، فسيكون من غير المسؤول ألا نأخذ في الحسبان جميع الأدوات المتاحة لنا".



وأضافت "أحدها هو منع استخدام المساعدات العسكرية في الأراضي المحتلة من خلال الاستمرار في تقديم مساعدات عسكرية غير مقيدة، فإننا لا ندفع إسرائيل لتعديل مسارها".