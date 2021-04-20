شؤون فلسطينية

الأردن يدين محاولات إسرائيل إخراج المقدسيين من منازلهم وأراضيهم

الأردن يدين محاولات إسرائيل إخراج المقدسيين من منازلهم وأراضيهم
رام الله - دنيا الوطن
اكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أن تثبيت المقدسيين على أرضهم وفي بيوتهم وحماية حقوقهم ثوابت دائمة في جهود المملكة من أجل إسناد الأشقاء الفلسطينيين.

وشددت الوزارة على لسان الناطق الرسمي باسمها السفير ضيف الله الفايز، على إدانة المملكة المطلقة محاولات إسرائيل اللاشرعية واللاإنسانية لإخراج الفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم، ورفضها المساس بحقوقهم، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأكدت أنه جرت وعلى مدى سنوات عملية بحث دقيقة ومطولة في سجلات الدوائر الرسمية الأردنية للوثائق التي تبيّن قيام وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية سابقاً، بإبرام عقود تأجير وحدات سكنية لعدد من أهالي الشيخ جراح في العام 1956.

وأوضحت الوزارة، أنه جرى في العام 2019 وفي هذا العام تسليم السفارة الفلسطينية في عمان - بناءً على طلب من الجانب الفلسطيني- نسخٍ مصدقة من كافة الوثائق التي تم العثور عليها، وهي عبارة عن عقود إيجار ومراسلات وسجلات وكشوفات بأسماء المستأجرين، وكذلك تم تسليم السفارة نسخة مصدقة من الاتفاقية بين وزارة الإنشاء والتعمير ووكالة "الأونروا" عام 1954، وأنّ عملية البحث مستمرة لوثائق تعود لأكثر من ستين عاما.

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