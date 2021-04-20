القوات اليمنية: إسقاط طائرتين للحوثيين بالحديدة خلال ساعات

وذكرت وكالة (2 ديسمبر) الناطقة باسم قوات المقاومة الوطنية العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، أن "القوات أسقطت طائرة مُسيرة تحمل قذيفة هاون تابعة للحوثيين في سماء مديرية الدريهمي جنوبي الحديدة".



وتعد الطائرة المُسيرة هي الثانية التي تعلن القوات المشتركة إسقاطها خلال ساعات، إذ أعلن المركز الإعلامي لألوية العمالقة إحدى تشكيلات القوات المشتركة، فجر اليوم، إسقاط طائرة استطلاع لجماعة الحوثيين خلال تحليقها شرقي مديرية الدُريهِمي جنوب الحديدة.



وكثيرا ما تعلن القوات اليمنية وقوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، اعتراض وتدمير طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات تطلقها جماعة الحوثي باتجاه مواقع تابعة للجيش اليمني ومناطق في المملكة.



وتقول جماعة الحوثي إن هجماتها تمثل ردا على عمليات يقوم بها التحالف منذ آذار/مارس 2015، ضد الشعب اليمني.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة المعترف بها دوليا، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة مُسيرة تابعة لجماعة الحوثي، هي الثانية خلال أقل من 24 ساعة في محافظة الحديدة غربي البلاد.