دولي

إثيوبيا: مستعدون لحل ودي لملف سد النهضة

إثيوبيا: مستعدون لحل ودي لملف سد النهضة
رام الله - دنيا الوطن
قال السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية إثيوبيا لدى السودان يبلطال آيميرو إن بلاده على استعداد للتوصل إلى حل ودي في ملفي سد النهضة والحدود مع السودان.

وعقد يبلطال اجتماعا مع عثمان حسن بلال، رئيس بعثة منظمة إيغاد في السودان، ودارت بينهما مناقشات حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الإثيوبية، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).

وبحسب البيان، خلال المناقشات، أطلع السفير الإثيوبي، رئيس بعثة منظمة إيغاد "على تطورات قضية الحدود مع السودان وكذلك عملية التفاوض بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير".

وأعرب يبلطال "عن استعداد إثيوبيا للتوصل إلى حل ودي في كلا الملفين والتزامها الثابت تجاه الملفين"، وأكد يبلطال على استعداد إثيوبيا لدعم "إيغاد" في جهودها للعب دور بناء في تعزيز السلام والأمن في المنطقة.

ونقل بيان الخارجية الإثيوبية عن رئيس بعثة منظمة إيغاد عثمان حسن بلال، شكره للسفير الإثيوبي على الإحاطة.

وقال بلال إن "الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية تتابع عن كثب هذه التطورات الإقليمية باهتمام بالغ".

وأكد عثمان على استعداد الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية للعب دور إيجابي نحو الحل السلمي لأي خلافات بين الدول الأعضاء.

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