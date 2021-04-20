النيابة الأردنية: انتهاء التحقيقات المتعلقة بـ"الأحداث الأخيرة" بالمملكة

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رام الله - دنيا الوطن

كشف العميد حازم المجالي، النائب العام لمحكمة أمن الدولة في الأردن، اليوم الثلاثاء، أن النيابة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة التي تعرضت لها المملكة مؤخرا.



وفي بيان له، أوضح حازم المجالي قائلا: "النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة ‏أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة والتي تعرضت لها المملكة مؤخرا"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأضاف: "تبين بنتيجة التحقيق أنها قد احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها، والتي كانت ستشكل تهديدا واضحا على أمن واستقرار المملكة وتعكف نيابة أمن الدولة على إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني لإحالتها إلى محكمة أمن الدولة".



وأعلن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن "الفتنة وئدت" في البلاد بعد خلاف مع أخيه غير الشقيق ولي العهد السابق، الأمير حمزة بن الحسين، وشدد على أن المملكة الآن "مستقرة وآمنة".



وسبق خطاب العاهل الأردني صدور بيان من الديوان الملكي الأردني، أشار إلى أن الأمير الحسن بن طلال، قاد جهود حل القضية، وتوصل إلى توقيع الأمير حمزة على بيان وضع فيه نفسه بين يدي الملك.



وكانت الحكومة الأردنية قد قالت إن الأمير حمزة كان جزءا من مخطط لـ"زعزعة استقرار وأمن الأردن".