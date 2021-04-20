دولي

ترامب: أنظر "بجدية" لإمكانية ترشحي لانتخابات 2024

ترامب: أنظر "بجدية" لإمكانية ترشحي لانتخابات 2024
رام الله - دنيا الوطن
تحدث الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في مقابلة أذيعت في وقت متأخر من يوم الاثنين، عن إمكانية ترشحه للبيت الأبيض في عام 2024، وقال إنه ينظر للأمر "بجدية"، لكنه رفض إعطاء إجابة قاطعة عما إذا كان قد اتخذ قرارا بالترشح للرئاسة مرة ثانية.

وسأل مذيع قناة (فوكس نيوز)، شون هانيتي، ترامب، خلال المقابلة، التي استمرت ساعة من نادي "مارالاغو" للغولف في فلوريدا، "هل ستترشح مرة أخرى في عام 2024؟ ما هي الاحتمالات؟"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأجاب ترامب بأنه حصل على أرقام هائلة، لم يحصل عليها أحد، وأضاف أنه يتمتع بشعبية "أكبر الآن عما كانت في اليوم السابق للانتخابات لأنهم (الناخبين) يرون مدى سوء الأمور على الحدود".

وأشار ترامب إلى أن الأميركيين "يرون ما يجري، إنهم يرون أن بنادقهم ستختفي، وكذلك التعديل الثاني من الدستور. وضرائبهم ترتفع، والتشريعات الجديدة كثيرة جدا، والوظائف تخرج".

وذكر ترامب أن تأثيرات سياسة الرئيس جو بايدن، على حياة الشعب الأميركي "ستستغرق بعض الوقت حتى تظهر"، لكنه توقع أن يكون المواطنون مستعدين للتغيير عندما يحين وقت التصويت لرئيس آخر.

وأضاف: "لذلك أقول هذا: أنا أنظر إلى الأمر (الترشح) بجدية بالغة، وأكثر من جدية. من وجهة نظر قانونية، لا أريد أن أتحدث عنه بعد، إنه مبكر جدا."

ولا يزال ترامب يؤكد أن انتخابات 2020 لم تجر بعدالة، مدعيا، من دون دليل، أن تزوير أصوات الناخبين على نطاق واسع، أدى إلى انتخابات "مزورة" ضده.

وقد تم اتهام الرئيس السابق تمهيدا لعزله، مرتين في مجلس النواب خلال سنواته الأربع في المنصب؛ الأولى بسبب محادثة مع رئيس أوكرانيا، قال الديمقراطيون إنها ترقى إلى ابتزاز زعيم أجنبي بسبب معلومات ضارة عن منافس سياسي، والثانية لما اعتبره منتقدوه تحريضا على تمرد عنيف ضد الحكومة، قبل أيام فقط من مغادرته منصبه في وقت سابق من هذا العام. ولكن تمت تبرئته في مجلس الشيوخ في كلتا المحاكمتين.

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