الأوقاف بغزة: أداء صلاتي العشاء والتراويح في البيوت اعتبارا من الخميس المقبل

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، تصريحاً حول الإجراءات التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة الداخلية والامن الوطني، للحد من تفشي فيروس (كورونا) بالقطاع.



وأكدت الوزارة أنه سيتم أداء صلاتي العشاء والتراويح في البيوت اعتباراً من يوم الخميس 22 نيسان/ أبريل 2021، ولمدة أسبوع، داعية المواطنين إلى أداء الصلاتين جماعةً مع الأهل والأسرة، بحسب وكالة (الرأي).