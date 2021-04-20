الصحة الأردنية: تسجيل 64 وفاة و2699 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 64 وفاة و2699 إصابة بفيروس (كورونا) المستجد في المملكة اليوم الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8372 وفاة و692181 إصابة.



وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة الأردنية، إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 34091 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 265 حالة، فيما غادرت 253 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 2029 حالة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.