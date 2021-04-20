المالكي: إسرائيل لم تقدم رداً على رسالة القيادة الفلسطينية حول اجراء الانتخابات بالقدس

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رام الله - دنيا الوطن

التقى رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء في لوكسمبورغ، نائب رئيس وزراء، وزير خارجية الدوقية الكبرى للوكسمبورغ جان اسيلبورن.



واستعرض الوزير المالكي، أمام نظيره اسيلبورن، الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيه القدس الشرقية، مشيراً الى منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي عقد اجتماعين تشاوريين في مدينة القدس الشرقية بشان الانتخابات وتوجيه تهديدات بحق مرشحين، في انتهاك صارخ للاتفاقات الموقعة بين الجانبين بشأن الانتخابات في الأرض الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، مشيراً الى أن الحكومة الإسرائيلية لم تقدم حتى الآن ردا على الرسالة التي وجهتها لها القيادة الفلسطينية بشان تنظيم الانتخابات في الأرض الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية ، كما لم تقدم حتى الآن ردا على ثلاث رسائل وجهها الاتحاد الأوروبي بشان ارسال بعثات من المراقبين الأوروبيين على الانتخاباتن بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأكد المالكي أن القيادة الفلسطينية مصرة على عقد الانتخابات في مواعيدها على كامل الأرض الفلسطينية بما يشمل القدس الشرقية، وأن الاستعدادات لإجرائها لم تتوقف، وان الحكومة وفرت كل الإمكانيات لإنجاحها.



على صعيد آخر، أكد وزير خارجية لوكسمبورغ دعم بلاده والاتحاد الأوروبي لعقد الانتخابات في كامل الأرض الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية، مشيراً الى انه سيطرح موضوع الانتخابات الفلسطينية في الاجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي المقرر في 10 أيار/ مايو القادم.



كما أكد دعم بلاده لمحكمة الجنايات الدولية في التحقيقات التي ستجريها في الأرض الفلسطينية المحتلة مشددا على انها محكمة مستقلة تتمتع بنزاهة عالية.



وبحث الوزيران الوضع الصحي في فلسطين جراء جائحة (كورونا)، ووعد وزير خارجية لوكسمبورغ بمساعدة فلسطين في الحصول على اللقاحات.



وأشاد الوزير المالكي بمواقف لوكسمبورغ الثابتة، في دعم نضال الشعب الفلسطيني وبشجاعة وحكمة الوزير اسيلبورن، كما وجه له الدعوة لزيارة فلسطين في أقرب فرصة ممكنه.