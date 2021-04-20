الاحتلال يغلق مدخلي قرية أم صفا شمال غرب رام الله

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مدخلي قرية ام صفا شمال غرب مدينة رام الله.



وقال رئيس المجلس القروي مروان صباح: "إن قوات الاحتلال أغلقت مدخلي القرية الرئيسيين الشرقي والغربي، دون وجود مبررات، ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج منهما، ما أجبر المواطنين على سلوك طرق طويلة ووعرة"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأضاف أن أحد المداخل يخدم نحو 20 ألف مواطن يوميا، ويؤدي الى العديد من القرى المجاورة.